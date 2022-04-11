Азов продолжает уничтожать бронетехнику РФ на улицах осажденного Мариуполя — видео

11 апреля, 17:06
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Азов нанес удар по бронетехнике РФ, сконцентрированной в одном из дворов города (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Азов нанес удар по бронетехнике РФ, сконцентрированной в одном из дворов города (Фото:Скриншот видео полка Азов)

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Защитники осажденного Мариуполя продолжают уничтожать силы ВС РФ, препятствуя непрекращающимся попыткам российских захватчиков взять город под свой контроль.

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Новое видео удара украинских военных по бронетехнике оккупантов, сконцентрированной в одном из дворов, было обнародовано полком Азов в понедельник, 11 апреля.

Видео дня

В результате атаки были подбиты как минимум два российских танка, один из которых вследствие детонации боекомплекта превратился в груду металлолома.

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https://twitter.com/Polk_Azov/status/1513488800844070915
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские танки Российская военная техника Полк Азов Война России против Украины

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