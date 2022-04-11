Азов продолжает уничтожать бронетехнику РФ на улицах осажденного Мариуполя — видео 11 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Азов нанес удар по бронетехнике РФ, сконцентрированной в одном из дворов города (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Защитники осажденного Мариуполя продолжают уничтожать силы ВС РФ, препятствуя непрекращающимся попыткам российских захватчиков взять город под свой контроль.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Новое видео удара украинских военных по бронетехнике оккупантов, сконцентрированной в одном из дворов, было обнародовано полком Азов в понедельник, 11 апреля.

Видео дня

В результате атаки были подбиты как минимум два российских танка, один из которых вследствие детонации боекомплекта превратился в груду металлолома.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.