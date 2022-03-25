В Мариуполе Азов уничтожил российский БТР вместе с пехотой противника — видео
По российским военным был нанесен удар артиллерии (Фото:Скриншот видео полка Азов)
Бойцы полка Азов уничтожили в Мариуполе бронетранспортер ВС РФ вместе с пехотой противника.
Об этом украинские военные сообщили у себя в соцсетях, опубликовав видео с последствиями своего артудара.
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«Уничтоженный российский БТР вместе с пехотой ярко заканчивает свой поход в Украину. Так будет со всеми оккупантами, пришедшими на нашу землю», — отметили в Азове.