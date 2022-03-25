В Мариуполе Азов уничтожил российский БТР вместе с пехотой противника — видео

25 марта, 12:22
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По российским военным был нанесен удар артиллерии (Фото:Скриншот видео полка Азов)

По российским военным был нанесен удар артиллерии (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Бойцы полка Азов уничтожили в Мариуполе бронетранспортер ВС РФ вместе с пехотой противника.

Об этом украинские военные сообщили у себя в соцсетях, опубликовав видео с последствиями своего артудара.

Война России против Украины — последние новости

«Уничтоженный российский БТР вместе с пехотой ярко заканчивает свой поход в Украину. Так будет со всеми оккупантами, пришедшими на нашу землю», — отметили в Азове.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия БТР Российские военные Полк Азов Война России против Украины

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