Азов в условиях полного окружения Мариуполя уничтожил более 1000 оккупантов и десятки единиц техники

29 апреля, 14:53
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Кроме того, сотни оккупантов во время боев с защитниками Мариуполя были ранены (Фото:slovoidilo.ua)

Кроме того, сотни оккупантов во время боев с защитниками Мариуполя были ранены (Фото:slovoidilo.ua)

С начала российского вторжения 24 февраля защитники Мариуполя в условиях полного окружения города сумели уничтожить более 1 тысячи оккупантов.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в полке Азов.

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«Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника (более 14 тысяч военных) и корабельную артиллерию — защитники стали между врагом и всей Украиной. Было убито: по подтвержденным данным — 1157 живой силы противника (также еще 840 — по неподтвержденным данным). Санитарные потери — 520 подтверждено (также 3150 — по неподтвержденным данным)», — говорится в отчете украинских военных.

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Кроме того, российские войска потеряли в Мариуполе десятки единиц техники:

  • Танки — 49 уничтожено и 29 повреждено.
  • БТР — 23 уничтожено, 24 повреждено.
  • БМП — 36 уничтожено, 24 повреждено.
  • БМД — 5 уничтожено.
  • Катер Раптор — 1 уничтожен.
  • СУ-25 — 1 поврежден.
  • ББМ Тайфун — 2 уничтожены, 2 повреждены.
  • Тигр — 3 уничтожены, 2 повреждены.
  • Рысь — 2 уничтожены, 2 повреждены.
  • Грузовая техника — 25 уничтожено, 8 повреждено.
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Полк Азов Война России против Украины

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