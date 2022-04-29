Азов в условиях полного окружения Мариуполя уничтожил более 1000 оккупантов и десятки единиц техники
Кроме того, сотни оккупантов во время боев с защитниками Мариуполя были ранены (Фото:slovoidilo.ua)
С начала российского вторжения 24 февраля защитники Мариуполя в условиях полного окружения города сумели уничтожить более 1 тысячи оккупантов.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в полке Азов.
«Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника (более 14 тысяч военных) и корабельную артиллерию — защитники стали между врагом и всей Украиной. Было убито: по подтвержденным данным — 1157 живой силы противника (также еще 840 — по неподтвержденным данным). Санитарные потери — 520 подтверждено (также 3150 — по неподтвержденным данным)», — говорится в отчете украинских военных.
Кроме того, российские войска потеряли в Мариуполе десятки единиц техники:
- Танки — 49 уничтожено и 29 повреждено.
- БТР — 23 уничтожено, 24 повреждено.
- БМП — 36 уничтожено, 24 повреждено.
- БМД — 5 уничтожено.
- Катер Раптор — 1 уничтожен.
- СУ-25 — 1 поврежден.
- ББМ Тайфун — 2 уничтожены, 2 повреждены.
- Тигр — 3 уничтожены, 2 повреждены.
- Рысь — 2 уничтожены, 2 повреждены.
- Грузовая техника — 25 уничтожено, 8 повреждено.
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