Появилось видео уничтожения российского патрульного катера Раптор под Мариуполем
Кроме катера, бойцы Азова в этот день уничтожили также два танка и 17 военнослужащих РФ (Фото:dialog.ua)
В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными российского патрульного катера Раптор.
Как рассказали во вторник, 22 марта, на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, оно было снято на побережье в районе Мариуполя, находящегося сейчас в осаде ВС РФ.
Накануне сообщалось, что, кроме катера, бойцы полка Азов в этот день уничтожили также два российских танка и 17 военнослужащих.
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