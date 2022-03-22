Появилось видео уничтожения российского патрульного катера Раптор под Мариуполем

22 марта, 16:15
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Кроме катера, бойцы Азова в этот день уничтожили также два танка и 17 военнослужащих РФ (Фото:dialog.ua)

Кроме катера, бойцы Азова в этот день уничтожили также два танка и 17 военнослужащих РФ (Фото:dialog.ua)

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными российского патрульного катера Раптор.

Как рассказали во вторник, 22 марта, на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, оно было снято на побережье в районе Мариуполя, находящегося сейчас в осаде ВС РФ.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/518504286500806/

Накануне сообщалось, что, кроме катера, бойцы полка Азов в этот день уничтожили также два российских танка и 17 военнослужащих.

Видео дня
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Катер Полк Азов Война России против Украины

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