Появилось видео уничтожения российского патрульного катера Раптор под Мариуполем 22 марта, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Кроме катера, бойцы Азова в этот день уничтожили также два танка и 17 военнослужащих РФ (Фото:dialog.ua)

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными российского патрульного катера Раптор.

Как рассказали во вторник, 22 марта, на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, оно было снято на побережье в районе Мариуполя, находящегося сейчас в осаде ВС РФ.

Накануне сообщалось, что, кроме катера, бойцы полка Азов в этот день уничтожили также два российских танка и 17 военнослужащих.

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