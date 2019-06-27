Азов нанес удар по российскому комплексу артиллерийской разведки Зоопарк-1 — видео 27 июня, 11:45 2259 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Азова Зоопарк-1 работал на окраине Горловки Скриншот с видео Азова

Бойцы полка Азов обнаружили на Светлодарской дуге российский комплекс артиллерийской разведки и корректировки Зоопарк-1, после чего нанесли по нему минометный удар.

Как сообщается, его заметили благодаря предпринятым контрбатарейным мерам во время обстрела оккупационными силами РФ позиций украинских военных запрещенными минскими соглашениями калибрами 122 мм и 152 мм.

«Средствами технической разведки Азова было установлено, что противник осуществляет корректировку, используя комплекс артиллерийской разведки и корректировки Зоопарк-1 российского производства. Этот комплекс является современным радаром, который производится в РФ и поставляется исключительно с территории этого государства», — отметили в полку.

После обнаружения российского Зоопарка в небо был поднят БПЛА Азова, который подтвердил его работу с окраин оккупированной Горловки.

В итоге по комплексу, наводившему на украинских военных крупнокалиберную стволовую артиллерию оккупантов, был нанесен удар, в результате которого он получил существенные повреждения.