Устроили засаду: бойцы Азова продолжают уничтожать бронетехнику РФ в осажденном Мариуполе — видео 19 апреля, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Азова устроили засаду в подъезде одного из домов (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Несмотря на осаду Мариуполя, которая длится уже более 50 дней, ее защитники продолжают оказывать достойное сопротивление российским оккупантам.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Во вторник, 19 апреля, полк Азов обнародовал видео очередной засады на ВС РФ, устроенной его бойцами.

Заняв позицию в подъезде одного из домов, украинские военные уничтожили с помощью противотанкового гранатомета бронетехнику противника, державшую одну из улиц города, практически полностью окруженного российскими войсками.

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