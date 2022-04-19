Устроили засаду: бойцы Азова продолжают уничтожать бронетехнику РФ в осажденном Мариуполе — видео

19 апреля, 15:38
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Бойцы Азова устроили засаду в подъезде одного из домов (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Бойцы Азова устроили засаду в подъезде одного из домов (Фото:Скриншот видео полка Азов)

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Несмотря на осаду Мариуполя, которая длится уже более 50 дней, ее защитники продолжают оказывать достойное сопротивление российским оккупантам.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Во вторник, 19 апреля, полк Азов обнародовал видео очередной засады на ВС РФ, устроенной его бойцами.

Заняв позицию в подъезде одного из домов, украинские военные уничтожили с помощью противотанкового гранатомета бронетехнику противника, державшую одну из улиц города, практически полностью окруженного российскими войсками.

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https://twitter.com/Polk_Azov/status/1516388893213564934
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Бронетехника Российская военная техника Полк Азов Война России против Украины

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