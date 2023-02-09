Часть Гвардии наступления. Полк Азов официально стал бригадой Нацгвардии Украины 9 февраля, 18:08 Бойцы Азова (Фото:Азов/Telegram)

Отдельный отряд специального назначения в составе 12-й бригады НГУ Азов сообщил, что теперь официально является бригадой Нацгвардии.

Отмечается, что Азов будет частью Гвардии наступления, которую формирует МВД Украины.

В Азове напомнили, что этому решению предшествовали девять лет борьбы бойцов за Украину.

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О формировании штурмовых бригад Гвардия наступления глава МВД Игорь Клименко сообщил 2 февраля. В первую очередь, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, стражи порядка и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, затем в составе подразделения.

