Азов уничтожили позиции оккупантов, откуда они вели минометный огонь 9 апреля, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение техники оккупантов (Фото:t.me/polkazov)

Бойцы полка Нацгвардии Азов доложили об уничтожении техники и боекомплектах России. Оттуда велся минометный огонь.

Об этом сообщил Азов в Telegram.



Война России против Украины - главные события 9 апреля

«Бойцы полка Азов эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов», — говорится в сообщении.

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