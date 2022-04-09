Азов уничтожили позиции оккупантов, откуда они вели минометный огонь

9 апреля, 23:50
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Уничтожение техники оккупантов (Фото:t.me/polkazov)

Уничтожение техники оккупантов (Фото:t.me/polkazov)

Бойцы полка Нацгвардии Азов доложили об уничтожении техники и боекомплектах России. Оттуда велся минометный огонь.

Об этом сообщил Азов в Telegram.

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«Бойцы полка Азов эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Информационная война Батальон Азов Полк Азов

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