Азов уничтожили позиции оккупантов, откуда они вели минометный огонь
Уничтожение техники оккупантов (Фото:t.me/polkazov)
Бойцы полка Нацгвардии Азов доложили об уничтожении техники и боекомплектах России. Оттуда велся минометный огонь.
Об этом сообщил Азов в Telegram.
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«Бойцы полка Азов эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов», — говорится в сообщении.
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