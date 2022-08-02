«Пора дать по зубам»: Азов обратился к Госдепу США после объявления его бойцов «террористами» в РФ

2 августа, 15:51
В Азове подчеркнули, что РФ должна ответить за свои военные преступления против украинцев (Фото:hromadske.radio)

В Азове подчеркнули, что РФ должна ответить за свои военные преступления против украинцев (Фото:hromadske.radio)

Полк Азов призвал Государственный департамент США поддержать позицию американского Сената, признав Россию государством-террористом.

Об этом говорится в обращении, обнародованном во вторник, 2 августа, в его Telegram-канале.

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С таким призывом бойцы спецподразделения Национальной гвардии обратились к Госдепу на фоне признанияих в РФ «террористами».

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В Азове настаивают, что после многочисленных военных преступлений кремлевского режима против мирного населения Украины США следует принять в отношении РФ аналогичное решение.

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«После публичной казни военнопленных полка Азов в Оленевке Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк Азов „террористической организацией“. Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал „мочить в сортирах“, взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда», — настаивают украинские военные.

При этом, кроме США, они призвали признать РФ террористическим государством и другие цивилизованные страны.

«Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание — это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста!», — подчеркнули в Азове.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Госдеп США Полк Азов Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

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