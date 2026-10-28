«Уничтожение наступательного потенциала»: в Азове заявили о поражении более 100 российских составов с топливом в Донецкой области — видео

28 октября, 12:48
Google Читайте NV в Google
Бойцы Азова поразили более 100 российских поездов с топливом (Фото: Скриншот видео / 1-й корпус НГУ Азов)

Бойцы Азова поразили более 100 российских поездов с топливом (Фото: Скриншот видео / 1-й корпус НГУ Азов)

Военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Азов поразили на временно оккупированных территориях Донецкой области более 100 составов, перевозивших топливо для российских войск, говорится в заявлении Азова, опубликованном в среду, 28 октября.

В результате ударов были выведены из строя локомотивы, цистерны с топливом и другое имущество российских оккупантов в захваченных россиянами Волновахе, Ясиноватой, Енакиеве, Довжанске и других населенных пунктах.

Реклама

«Это позволяет сорвать снабжение противника на передовой и уничтожить его наступательный потенциал», — говорится в сообщении.

Такие удары доказывают, что противник не способен защитить ключевые железнодорожные станции и логистические пути на временно оккупированных территориях, отмечает Азов.

Читайте также:

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Донецкая область Поезда Война России против Украины Азов Корпус Азов

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies