Бойцы Азова поразили более 100 российских поездов с топливом (Фото: Скриншот видео / 1-й корпус НГУ Азов)

Военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Азов поразили на временно оккупированных территориях Донецкой области более 100 составов, перевозивших топливо для российских войск, говорится в заявлении Азова, опубликованном в среду, 28 октября.

В результате ударов были выведены из строя локомотивы, цистерны с топливом и другое имущество российских оккупантов в захваченных россиянами Волновахе, Ясиноватой, Енакиеве, Довжанске и других населенных пунктах.

Реклама

«Это позволяет сорвать снабжение противника на передовой и уничтожить его наступательный потенциал», — говорится в сообщении.

Такие удары доказывают, что противник не способен защитить ключевые железнодорожные станции и логистические пути на временно оккупированных территориях, отмечает Азов.