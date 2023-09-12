Оккупантам не спрятаться. В Азове показали, как бойцы уничтожили пять вражеских БМП различных модификаций — видео

12 сентября, 11:45
Поделиться:
Азов уничтожает вражеские БМП (Фото:https://t.me/azov_media)

Азов уничтожает вражеские БМП (Фото:https://t.me/azov_media)

Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ Азов уничтожили пять российских БМП различных модификаций.

Об этом говорится в сообщении Азова в Telegram в понедельник, 12 сентября.

БМП были уничтожены выстрелами из пушек и противотанковых средств.

Читайте также:
«Когда мы вышли с Азовстали, „днровцы“ сказали, что восемь лет нас ждали». Боец Азова Храбрый — про бои в Мариуполе, плен и обмен

В Азове заявили, что от азовской аэроразведки и артиллерии технике противника не спрятаться ни в капонире, ни в «зеленке».

Видео дня

На видео видно, как после ударов по вражеским БМП в небо поднимается дым.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   БМП Азов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X