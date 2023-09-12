Оккупантам не спрятаться. В Азове показали, как бойцы уничтожили пять вражеских БМП различных модификаций — видео
Азов уничтожает вражеские БМП (Фото:https://t.me/azov_media)
Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ Азов уничтожили пять российских БМП различных модификаций.
Об этом говорится в сообщении Азова в Telegram в понедельник, 12 сентября.
БМП были уничтожены выстрелами из пушек и противотанковых средств.
В Азове заявили, что от азовской аэроразведки и артиллерии технике противника не спрятаться ни в капонире, ни в «зеленке».
На видео видно, как после ударов по вражеским БМП в небо поднимается дым.
Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.