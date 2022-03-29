Азов показал, как уничтожает с помощью NLAW зашедшие в Мариуполь танки РФ — видео 29 марта, 09:56 Цей матеріал також доступний українською В результате попадания танк загорелся (Фото:Скриншот видео @RALee85/Twitter)

Бойцы полка Азов опубликовали видео, на котором подбивают с помощью британского гранатомета NLAW зашедшие в Мариуполь российский танки Т-72Б.

На нем видно, что украинские военные заняли позицию в одном из зданий, частично разрушенных в результате обстрелов ВС РФ.

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Когда же танк противника проезжала под его окнами, по нему был произведен выстрел из гранатомета, в результате чего бронетехника загорелась.