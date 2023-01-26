«Зима будет жаркой»: ССО Азов стали бригадой Сухопутных войск и уже воюют в Бахмуте 26 января, 14:03 ССО Азов в составе Сухопутных войск отправился воевать в Бахмут (Фото:Полк Азов)

Полк Сил специальных операций Азов стал 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.



Об этом в Telegram сообщил основатель полка Азов Андрей Билецкий.

«Наш боевой путь начинается с самого сложного направления — на Бахмуте», — написал он.

Билецкий отметил, что «российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьевым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды — мы готовим для них множество сюрпризов».

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«Зима будет жаркой», — подытожил Билецкий.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является «стратегически правильной», несмотря на потери украинских войск.

