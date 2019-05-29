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Азов опубликовал видео с уничтожением пехоты и укрепления оккупантов

Сегодня, 12:28
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Азов опубликовал видео с уничтожением пехоты и укрепления оккупантов - фото

Скриншот с видео Азова

Удары по оккупантам корректировали с помощью БПЛА

Полк Азов опубликовал в Сети видео с БПЛА, на котором запечатлено уничтожение на Донбассе пехоты и укрепления оккупационных сил РФ.

В частности, на нем видно как украинские военные уничтожают управляемой ракетой ДЗОТ противника и наносят минометные удары по убегающим с позиций боевикам.

«Война на Донбассе продолжается. Полк „Азов“ продолжает наносить сокрушительные удары оккупантам», — говорится в комментарии к видео.

Теги:   Полк Азов ООС Видео Донбасс

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