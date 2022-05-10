Защищали Украину. Азов показал раненых бойцов, которые остаются на Азовстали — фото 10 мая, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Раненый защитник Мариуполя (Фото:t.me/polkazov)

Азов показал тяжело раненых бойцов, которые остаются на Азовстали, защитники находятся в полной антисанитарии.

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«Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать», — говорится в сообщении.

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Полк заявил, что защитники находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

Азов призвал ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых они созданы, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами.

«Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе „Азовсталь“, с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?», — заявили в полку.

Азов заявил, что требует немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщала, что на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.



Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.

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