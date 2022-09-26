Омбудсмен рассказал об условиях жизни командоров Азова в Турции 26 сентября, 21:11 Для украинских защитников были созданы все условия для безопасной нормальной жизни (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Командиры полка Азов, которых освободили из российского плена 21 сентября, находятся в Турции в хороших условиях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Апостроф TV.

«Они находятся там в хороших условиях под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия для безопасной нормальной жизни, насколько это возможно», — сказал он.

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Лубинец добавил, что единственное условие, которое было применено к украинским героям в рамках обмена военнопленными, — это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока продолжается российское полномасштабное вторжение.

Инфографика: НВ

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.