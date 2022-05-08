«Работа не сделана». Азов не подтвердил, что всех гражданских эвакуировали с Азовстали 8 мая, 18:24 Цей матеріал також доступний українською На территории завода есть множество погибших как гражданских, так и военных (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар (Калина) не смог подтвердить, что всех гражданских эвакуировали с завода Азовсталь.

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«За последние три дня были эвакуированы гражданские с завода Азовсталь. Все ли эвакуированы? Мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или властная структура, политики наши украинские не приехали сюда, на территорию Азовстали, нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы», — сказал Паламарь во время онлайн-брифинга с Азовстали.

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Он подчеркнул, что на территории завода есть множество погибших как гражданских, так и военных, а в Мариуполе не эвакуированы десятки тысяч граждан.

«Мы два с половиной месяца просим весь мир, журналистов, политиков, чтобы эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную Российской Федерации. Это радость сквозь слезы, потому что до конца работа не сделана», — подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что на заводе остается множество раненых военнослужащих, которым необходимо предоставить возможность эвакуироваться «в первую очередь».

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак утром 6 мая сообщал, что с территории комбината удалось вывезти около 500 гражданских. В тот же день оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с Азовстали. Трое военных погибли, шестеро получили ранения.

Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

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