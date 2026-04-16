Украинские дроны над Донбасс-Ареной. Азов заявил о взятии под контроль российской логистики вокруг Донецка — видео
Пилоты 1-го корпуса НГУ Азов контролируют российскую логистику вокруг Донецка (Фото: 1-й корпус НГУ Азов / скриншот из видео / Telegram)
Пилоты ударных беспилотников 1-го корпуса НГУ Азов контролируют российские логистические пути возле временно оккупированного Донецка. Об этом сообщили в 1-м корпусе в четверг, 16 апреля.
Активная работа украинских БпЛА происходит в Зугрэсе, Андреевке, Старобешеве, Горловке, Лисичанске, Донецкой кольцевой.
На записи также можно увидели кадры из самого Донецка. В частности, украинские дроны пролетают над Донбасс-Ареной.
Кроме этого, на видео можно увидеть работу украинских военных, которые атакуют вражескую логистику.
В 1-м корпусе заявляют, что их работа вокруг Донецка является свидетельством того, что российская система контроля воздушного пространства является неэффективной.
«Не так давно оккупанты чувствовали там себя в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься — невозможно», — отметили в 1-м корпусе.
18 марта Силы специальных операций сообщили, что поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон, а также один из элементов управления этим подразделением в Донецке.
Кроме этого, был поражен координационный центр, который обеспечивал работу вражеских подразделений беспилотных систем.