Украинские дроны над Донбасс-Ареной. Азов заявил о взятии под контроль российской логистики вокруг Донецка — видео

16 апреля, 16:17
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Пилоты 1-го корпуса НГУ Азов контролируют российскую логистику вокруг Донецка (Фото: 1-й корпус НГУ Азов / скриншот из видео / Telegram)

Пилоты 1-го корпуса НГУ Азов контролируют российскую логистику вокруг Донецка (Фото: 1-й корпус НГУ Азов / скриншот из видео / Telegram)

Пилоты ударных беспилотников 1-го корпуса НГУ Азов контролируют российские логистические пути возле временно оккупированного Донецка. Об этом сообщили в 1-м корпусе в четверг, 16 апреля.

Активная работа украинских БпЛА происходит в Зугрэсе, Андреевке, Старобешеве, Горловке, Лисичанске, Донецкой кольцевой.

На записи также можно увидели кадры из самого Донецка. В частности, украинские дроны пролетают над Донбасс-Ареной.

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Кроме этого, на видео можно увидеть работу украинских военных, которые атакуют вражескую логистику.

В 1-м корпусе заявляют, что их работа вокруг Донецка является свидетельством того, что российская система контроля воздушного пространства является неэффективной.

«Не так давно оккупанты чувствовали там себя в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься — невозможно», — отметили в 1-м корпусе.

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18 марта Силы специальных операций сообщили, что поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон, а также один из элементов управления этим подразделением в Донецке.

Кроме этого, был поражен координационный центр, который обеспечивал работу вражеских подразделений беспилотных систем.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Корпус Азов Донецк Донецкая область Логистика Война России против Украины

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