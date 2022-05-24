Российские оккупанты обстреляли северодонецкий Азот, погибли четыре человека — ОВА 24 мая, 14:43 Цей матеріал також доступний українською 24 мая оккупанты обстреляли Азот (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Утром во вторник, 24 мая российские оккупанты обстреляли предприятие Азот в городе Северодонецк Луганской области, в результате погибли четыре человека.

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Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения Азот, где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ», — написал он в Telegram.

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По его словам, в результате погибли четыре человека.

Кроме того, один житель был тяжело ранен в центральной части города — его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

«Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей», — заявил Гайдай.

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