Под брендом KLO открыт новый тематический АЗК в Вышгороде 15 июня, 11:00 Новости компаний АЗК KLO

10 мая в Вышгороде открылся новый АЗК KLO, который продолжает концепцию тематических комплексов.

Для нового комплекса, расположенного у Киевского моря, выбрана морская тематика. Доски для серфинга, неоновые надписи, морские волны на стенах и стеллажи в виде каяков создают атмосферу яхт-марины или пляжного бара в курортном месте.

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На новом АЗК широкая линейка топлива, большой ассортимент товаров в торговом зале и вкусное меню в кафе. Локация комплекса удобно расположена не только для автомобилистов, но и для пешеходов. KLO ожидает, что предложение фастфуда будет пользоваться спросом у жителей ближайших зданий и у посетителей набережной.

Два года назад был открыт первый тематический комплекс KLO возле Южного моста, на дизайн которого вдохновил Киев, его горожане и архитектура. Интерьер АЗК оформлен в стиле украинской столицы и киевского метрополитена.

В дальнейшем под брендом KLO будут открываться и другие тематические автозаправочные комплексы: «На KLO стремятся сделать все зависящее, чтобы клиенты приезжали не только за топливом. Под брендом KLO создаются не просто заправки, а места, где хочется остаться, выдохнуть, передохнуть и успеть выполнить все необходимые дела: от снятия наличных на кассе до вкусного обеда для всей семьи».

Поймать волну морского настроения можно по адресу: Вышгород, ул. Набережная, 36.

Фото: АЗК KLO

Фото: АЗК KLO

Фото: АЗК KLO