25 октября 2018, четверг

Азербайджанца, убившего военного в ресторане Киева, приговорили к 11 годам тюрьмы

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К 11 годам лишения свободы приговорен иностранец за убийство военнослужащего
Фото: dtp.kiev.ua

К 11 годам лишения свободы приговорен иностранец за убийство военнослужащего

Днепровский районный суд Киева приговорил гражданина Азербайджана к 11 годам лишения свободы за убийство военнослужащего Вооруженных сил Украины в одном из ресторанов Киева.

В столичной прокуратуре сообщили, что иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Напомним, что в ночь на 1 февраля в Днепровском районе Киева в одном из ресторанов произошел конфликт между группой лиц и 21-летним военнослужащим. Ссора переросла в драку, во время которой подозреваемый ударил ножом военнослужащего. Ранение в шею оказалось смертельным.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Его задержали 3 февраля в городе Запорожье. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Азербайджана.

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