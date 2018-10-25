Азербайджанца, убившего военного в ресторане Киева, приговорили к 11 годам тюрьмы

Днепровский районный суд Киева приговорил гражданина Азербайджана к 11 годам лишения свободы за убийство военнослужащего Вооруженных сил Украины в одном из ресторанов Киева.
В столичной прокуратуре сообщили, что иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины.
Напомним, что в ночь на 1 февраля в Днепровском районе Киева в одном из ресторанов произошел конфликт между группой лиц и 21-летним военнослужащим. Ссора переросла в драку, во время которой подозреваемый ударил ножом военнослужащего. Ранение в шею оказалось смертельным.
После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Его задержали 3 февраля в городе Запорожье. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Азербайджана.
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