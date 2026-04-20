В Украине стартовало самое масштабное национальное исследование влияния азартных игр на общество
АУОГБ
Общественный союз «Центр ответственной игры» (ЦИГ) совместно с Министерством цифровой трансформации и государственным агентством PlayCity начало национальное социологическое исследование о влиянии азартных игр на украинское общество.
Об этом стало известно из совместного пресс-релиза Министерства цифровой трансформации, Центра ответственной игры (ЦИГ) и Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ)
По словам Ольги Исаевой, директора Центра ответственной игры, национальное исследование было инициировано Министерством цифровой трансформации, Государственным агентством PlayCity и поддержано Ассоциацией украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ), которая представляет крупнейших операторов рынка азартных игр.
Ольга Исаева
Ключевой целью исследования является получение достоверной картины распространения азартных игр в Украине и анализ влияния на различные аспекты жизни общества и украинцев.
В ходе исследования экспертами будет детально проанализировано отношение общества к азартным играм, проведена оценка количества украинцев, которые играют в азартные игры и определен процент людей, которые могут оказаться в группе риска возникновения игорной зависимости. Социологи будут детально изучать портрет игрока, и исследовать потребительский опыт, анализировать последствия, с которыми сталкиваются игроки и их окружение.
Отдельное внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, в частности военным, внутренне перемещенным лицам и молодежи.
Исследование объединит количественные и качественные подходы, что позволит не только оценить риски игровой зависимости, но и понять его глубинные причины и последствия. ЦВГ планирует провести общенациональный опрос населения, исследовать поведение игроков онлайн-казино, провести фокус-группы и глубинные интервью с игроками, их родственниками. В исследовании примут участие специалисты сферы медицины и социальных услуг.
В Министерстве цифровой трансформации отмечают важность такого подхода. По словам заместителя Министра Натальи Деникеевой, качественная отраслевая аналитика является основой для эффективного государственного управления.
Натальи Деникеева
Как отмечает директор Центра ответственной игры Ольга Исаева, сегодня в Украине фактически не хватает системной аналитики, которая бы помогла оценить влияние игорной отрасли на общество.
Прямая поддержка проекта со стороны крупнейших игроков индустрии также является очень важным сигналом ответственного подхода бизнеса к развитию рынка. Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут подчеркивает, что прозрачность и социальная ответственность перед потребителями являются ключевыми для формирования зрелой индустрии.
Александр Когут
Оно поможет регулятору рынка азартных игр и операторам рынка разработать дополнительные меры ответственной игры и воплотить шаги по предупреждению игровой зависимости игроков.
По словам Натальи Деникеевой исследование станет «новым фундаментом» для формирования системной, доказательной политики в сфере ответственной игры в Украине
Первые результаты социологического исследования будут доступны в мае 2026 года, финальный отчет планируется обнародовать в начале августа.