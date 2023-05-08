Украинцы до конца мая могут получить ваучер 200 грн на автострахование 8 мая, 10:00 Новости компаний hotline.finance

В мае украинцы могут получить ваучер номиналом 200 грн и потратить его на покупку обязательной автогражданки. Такую акцию в своем мобильном приложении анонсировал сервис онлайн-страхования hotline.finance.

Как получить ваучер на 200 грн

Согласно условиям акции, каждый новый пользователь мобильного приложения hotline.finance получает ваучер на 200 грн. Для этого нужно:

Скачать мобильное приложение с App Store или Google Play;

Зарегистрироваться в приложении. Детали акции появятся в аккаунте;

Нажать кнопку « Детальнее» для ознакомления с условиями акции и активации ваучера;

Детальнее» для ознакомления с условиями акции и активации ваучера; Активировать ваучер нажатием на соответствующую кнопку.

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Инфографика: hotline.finance

После активации ваучера средства будут автоматически доступны при оформлении страховки в течение года.

Чтобы применить акционные 200 грн при оформлении автогражданке, на этапе оплаты включите переключатель с суммой ваучера. Цена страховки автоматически станет ниже.

Скачать приложение для страховок hotline.finance.

На что можно потратить 200 грн

Воспользоваться 200 грн можно при оформлении обязательной автогражданки на автомобиль. Ваучер в скором времени станет доступен для других видов страховок. Помимо этого сумму своей скидки можно задонатить на ВСУ.

Напоминаем, hotline.finance — украинский сервис онлайн-страхования, где можно за 5 выбрать и оформить страховой полис: автогражданка, тур.страховка, Зеленая карта, миниКАСКО и другие виды страховок.