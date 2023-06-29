Авторы международных отчетов пытаются приравнять Украину к России — Лубинец 29 июня, 20:09 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Главная проблема всех международных отчетов и докладов состоит в том, что их авторы пытаются приравнять Украину к России.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Суспільне.

В частности, 27 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало отчет Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, отметил чиновник. В нем говорится о выводах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года.

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«Публикуя его, УВКПЧ выделяет две стороны, нарушающие международное гуманитарное право: и Украину, и Россию. И когда же преступления РФ в отношении гражданских лиц изложены как на ладони и их не счесть, миссия пыталась найти и нарушения со стороны Украины», — отмечает он. Лубинец.

По его словам, в Офис омбудсмана поступал черновик этого отчета. Украинская сторона высказала конкретные замечания и дополнения к определенным пунктам, однако, как выяснилось, их не учли.

«По моему мнению, описанные нарушения украинской стороной относительно задержания гражданских лиц сомнительны и требуют подтверждения. Например, УВКПЧ пишет, что они задокументировали 75 случаев „произвольного“ содержания под стражей украинскими органами безопасности лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом. Однако не отмечают ни то, что это за преступления, как и когда их задерживали, при каких обстоятельствах. Как вызывают сомнение и факты о том, что показания по поводу жестокого обращения и пытки задержанных гражданских лиц достоверны», — отметил чиновник.

При этом в отчете говорится, что миссия задокументировала 864 случая задержаний со стороны РФ и 260 случаев содержания под стражей гражданских лиц на основании политических взглядов и их высказываний. Также в нем зафиксировано и задержание 88 мужчин, ранее служивших в ВСУ, но не являвшихся военнослужащими с 24 февраля 2022 года, то есть фактически гражданские. Кроме того, отмечается, что в задокументированных случаях, более 91% людей подвергались пыткам и жестокому обращению, в том числе сексуальному насилию.

«Кроме этого, УВКПЧ „серьезно озабочено“ произвольной казнью 77 гражданских лиц во время их заключения в РФ, а также смертью людей в результате пыток, бесчеловечных условий содержания и отказа в медицинской помощи. И конечно, трудно обойти стороной, что международная организация часто использует дефиниции — „может составлять“ и „вероятно составляют“, а некоторыми преступлениями „обеспокоены“, „обеспокоены“. Это снова и снова вызывает удивление, ведь преступления РФ в Украине имеют четкие доказательства. Кроме того, обратил внимание, что в отчете не указано о 20 тысячах задержанных гражданских лиц, о которых мы говорим на всех международных площадках!», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По его словам, в конце УВКПЧ признает, что правительство Украины продолжает предоставлять Управлению полный и конфиденциальный доступ к лицам, задержанным в связи с конфликтом, в местах содержания под стражей, кроме одного случая.

«Однако они добавляют, что, несмотря на многочисленные запросы, не получили доступ к задержанным в РФ. Как мы наблюдаем, со стороны миссии кроме запросов в РФ не было других попыток получить доступ к украинским заключенным в РФ и на временно оккупированных территориях» , — заметил омбудсман.

Лубинец добавил, что хотя в отчете описаны конкретные нарушения прав гражданских лиц Россией, он считает недопустимым обвинение Украины.

«В конце отчета добавляется, что на всех этапах строго придерживались принципа „не навреди“ и принимали все надлежащие меры для защиты лиц и предотвращения повторной травматизации. Однако то, что жертву приравнивают к агрессору уже само по себе вред», — подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание также на то, что авторы отчета дают рекомендации сторонам конфликта. Среди одной из них в РФ — обеспечить освобождение всех заключенных из соображений безопасности гражданских лиц, «сразу после прекращения существования оправдывающих их заключения обстоятельств», а в дальнейшем обеспечить, чтобы такие лица освобождались без каких-либо условий.

«Однако вряд ли именно рекомендации заставят РФ это сделать. Призываю организации давить на РФ не только отчетами, но и конкретными шагами», — подытожил Дмитрий Лубинец.