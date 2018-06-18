Авторские права: суд оштрафовал харьковский ресторан из-за музыки

В Харькове по решению судов двух инстанций шоу-ресторану AltBier назначили штраф в размере 72 500 гривен из-за использования музыки без оплаты роялти правообладателям.

Иск подали - ООО Умиг Мьюзик и ООО Мун Рекордс к собственнику ресторана ООО Роял Тайм.

Хозяйственный суд Харьковской области признал нарушение закона Об авторских и смежных правах и назначил указанные штрафы с тем, чтобы собственник оплатил использование хитов без разрешения.

Роял Тайм попыталось оспорить решение суда первой инстанции.

Однако в мае Верховный суд оставил приговор (кассационную жалобу) без изменений.

В начале июня было взыскано 58 000 грн. в пользу ООО Умиг Мьюзик и 14 500 грн. в пользу ООО Мун Рекордс.

В феврале НВ сообщало, что украинская детская писательница, автор сценария к популярному мультфильму Капитошка Наталья Гузеева выиграла в Ровенском городском суде дело о защите права интеллектуальной собственности против местного ресторана.