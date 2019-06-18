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Автор видео с Mercedes на пешеходном мосту дала показания полиции

Вчера, 16:47
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Автор видео с Mercedes на пешеходном мосту дала показания полиции - фото

Информатор

Водителя Mercedes ранее лишили прав за пьяное вождение

Анастасия Островская, которая сняла на видео, как внедорожник Mercedes проехал по пешеходному мосту в центре Киева, дала показания полиции.

«Я дала правоохранителям объяснения, на основании этого объяснения водителя не задерживали. Они его приобщат к делу, в случае если водитель не согласится с выдвинутыми обвинениями - дело отправят в суд. Возможно мне также придется явиться в суд в будущем, но это если этого захочет адвокат обвиняемого», - сообщила девушка в комментарии ТСН.ua.

Островская рассказала полиции все обстоятельства происшествия: как и когда было снято видео. По ее словам, это произошло в 8:22 утра, когда она прогуливалась по мосту вместе с сестрой.

Напомним, 17 июня неизвестный водитель на Mercedes выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Патрульные установили, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Видео из салона Mercedes также выложила пользователь alexandra__rai в Instagram. «Красиво как», - прокомментировала девушка.

Теги:   Киев

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