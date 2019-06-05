Автор видео об оккупации Буковины заявил об угрозах со стороны украиноязычного человека Вчера, 17:32 Цей матеріал також доступний українською StockSnap / Youtube StockSnap / Youtube

Автор видео об оккупации Румынией части Украины обратился к румынской власти из-за угроз отравлением.

Об этом он сообщил в комментарии Громадському.

«Прошлой ночью человек, который говорит на украинском, связался со мной, угрожая отравить меня для видео», — рассказал владелец Youtube-канала 30 192.

Угрозы в его адрес начали раздаваться после созыва военным прокурором Украины Анатолием Матиосом совещания руководителей силовых ведомств по поводу публикации в Youtube его ролика.

По словам автора видео, в случае если в Украине не решат вопрос об угрозах, он обратится к правительству Румынии за защитой и будет требовать компенсации от Матиоса, который поставил его «в центр внимания без веской причины».

Он добавил, что написал Матиосу по этой ситуации, но прокурор «не прочитал сообщение и не ответил».

Напомним, что на Youtube появилось видео о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. На видео Румыния захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос из-за провокационного видео созвал совещание руководителей МИД, Генштаба, военной разведки, СБУ и Службы внешней разведки.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту приготовления к совершению неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц, совмещенным с разжиганием национальной вражды (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).