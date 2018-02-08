Автор мультика Капитошка выиграла суд об авторских правах у ровенского ресторана

Писательница Наталья Гузеева следит, чтобы персонажами ее мультфильма называли только полезную продукцию

Украинская детская писательница, автор сценария к популярному мультфильму Капитошка Наталья Гузеева выиграла в Ровенском городском суде дело о защите права интеллектуальной собственности против местного ресторана.

Об этом инормуе Крапка.

Ресторан включил в меню детский салат с одноименным названием. Однако Гузеева, обладая авторскими правами на название Капитошка, не получала запроса на получение разрешения об использовании ее интеллектуальной собственности.

"К тому же, она тщательно следит за тем, чтобы продукция, именуемая героями ее мультика, была качественной и полезной. А вот качественный состав салата Капитошка вызвал сомнения", - рассказал патентный поверенный Украины, представлявший интересы писательницы в суде, Юрий Трачук.

Сначала в заведение обратились с письмом и попросили "убрать погрешности", и таким образом конфликт был бы исчерпан. Однако в ресторане проигнорировали обращение.

А уже в суде владелец начал отрицать, что в меню вообще существовало такое название. Однако суд расценил аргументацию истца исчерпывающей и назначив 37 тысяч гривен штрафа, которые бизнесмен должен заплатить автору.

Наталья Гузеева также создала мультфильм Как Петя Пяточкин слоников считал; Возвращайся, Капитошка; Мы - женщины. Сладкая жизнь и др..

Напомним, 7 февраля Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития решил создать Совет по вопросам интеллектуальной собственности.