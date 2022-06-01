Деньги не пахнут. Как западные компании помогают российским военным убивать украинцев — интервью НВ 1 июня, 15:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Смена фокуса: Автоблогер Павел Кащук теперь препарирует современные образцы трофейной военной техники (Фото:предоставлено Павлом Кащуком)

Блогер Павел Кащук, который разбирает образцы военной техники РФ, рассказал НВ, как французские матрицы работают на армию агрессора, и почему российская коррупция стала союзником Украины

С началом войны YouTube-канал InfoCar — ведущий украинский онлайн-ресурс, посвященный тестам новинок мирового автопрома и имеющий 700 тыс. подписчиков, превратился в проект по обзору самых современных образцов военной техники РФ. Лидер InfoCar Павел Кащук с коллегами делают упор на обнаруженных ими в трофейных образцах вражеских вооружений импортных комплектующих. Несколько роликов на эту тему набрали более 1,2 млн. просмотров.

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НВ поговорил с Кащуком о том, какие именно западные разработки были проданы врагу, и почему российская военная техника может не только пугать, но и смешить украинцев.

— Вы занимались обзорами автомобилей, а теперь анализируете захваченную российскую технику. И ваши видео на эту тему стали популярны. Почему решили сменить направление своей работы?

— С одной стороны, это привычка что-то обозревать и докапываться до мелочей. Потому что в плане автомобилей мы занимались плюс-минус тем же — выискивали неочевидные вещи, пытались с их помощью «раскрыть» машину. Здесь примерно та же ситуация. В первые недели войны буквально под ногами валялись различные экземпляры российской техники или на сувениры раздавались некоторые устройства, внутри которых были очень интересные не только с точки зрения техники, но и с точки зрения информационного противодействия вещи.

Коррупция в пользу Украины: В ультрасовременный российский беспилотник «Орлан» вместо дорогой фотокамеры производители-коррупционеры поставили дешевый и неэффективный аналог / Фото: предоставлено Павлом Кащуком

— Техника попадает к вам от военных?

— Да. Что-то мы находим сами, что-то друзья, коллеги присылают. На самом деле, после первых выпусков, когда мы рассказали о результатах нашей работы, нам стали передавать интересные экземпляры.

— Что интересного передают?

— Абсолютно новые оптические системы для наведения артиллерии. Сделаны в России. Но, опять же, на основе подсанкционных западных компонентов от французской компании. Также тепловизионные матрицы самого последнего поколения лицензионные. Снято с ручной системы элитных разведывательных подразделений. Это совмещенный тепловизионный дальномер с определением точных координат. То есть, очень важная вещь от французской компании Viсtronix. И плюс еще новый цифровой компас швейцарский.

— В новейшем российском беспилотнике «Орлан» вы обнаружили французские матрицы для тепловизоров от концерна Lynred. Такие в 2021 году закупало НИИ, входящее в структуру Ростеха [российская госкорпорация в сфере военпрома]. Они позволяют распознавать живые объекты ночью и даже через препятствия, например, через густую листву. В России эти импортные комплектующие массово используются, потому что нет таких своих технологий?

— У них нет производств, которые способны были бы производить современное оборудование. Современные технологии сложны не так в проектировании, как в производстве. Это касается микрочипов, тепловизионных сенсоров, практически любого оборудования.

В обход санкций: Французская компания Lynred поставляла для российской военной промышленности современные матрицы / Фото: предоставлено Павлом Кащуком

— Вы недавно выпустили видео-обзор российского тепловизора Сыч-3, в котором установлена неохлаждаемая матрица французской компании ULIS. Есть данные, что входящий в корпорацию Ростех научно-исследовательский институт «Циклон» покупал такие матрицы в 2015—2018 годах, в среднем по 60 штук. То есть, совсем недавно.

— Эта компания — маркетинговый бренд вышеупомянутой Lynred.

— В РФ поставки шли промышленными объемами?

— Если мы видим одни и те же чипы, которые используются не только в серии линейки беспилотников, — то да, конечно.

— Вы видели французские, швейцарские комплектующие в российской технике. А какие-то еще были?

— В ранних версиях Орланов можно встретить американскую матрицу Flir. Но там интересный момент — на самой матрице две наклейки. Одна — про прохождение американского экспортного контроля, а выше — ФСБ-контроль. Но это досанкционные поставки.

На коленке: В «Орлане» вместо полноценного бака использовалась канистра из пластиковой бутыли / Фото: предоставлено Павлом Кащуком

— У «Орланов» есть три категории — от примитивных, с фотоаппаратом Canon внутри, до более продвинутых.

— Как раз там и стояла тепловизионная матрица Flir.

По поводу фотоаппарата есть занятная вещь. В проектной [российской] документации заложен дорогой Canon Mark 5, стоимостью несколько тысяч долларов. А на деле частенько ставили Canon 650 по цене в $500. Важно, что разрешающая способность дешевого фотоаппарата меньше, потому что там стоит кроп-матрица, что влияет на его детализацию и динамический диапазон. Украли в общем [россияне] на комплектующих. Благодаря коррупции технические возможности некоторых образцов стали хуже.

Кстати, в последних «Орланах» применяется более современные импортные технологии. Существуют ранние версии без подвеса, у которых камеры фиксированы и жестко смотрят вниз. Дальше пошли со стабилизационным подвесом и там разные камеры могут быть: дневные, ночные. И есть еще отдельно такое направление как Леер-3, когда Орлан является частью комплекса радиоэлектронной разведки. На нем стоит оборудование, подменяющее вышку сотовой связи.

В целом «Орлан» — это такая штука, над которой можно и нужно смеяться, что не лишнее в нашей ситуации. Но в тоже время стоит признать гениальность некоторых решений в плане удешевления, — хотя на фоне воровства все равно смешно. Например, россияне поставили обычную пластиковую бутылку вместо бензобака. Инженерно гениальное решение, если бы его целью было сэкономить бюджет. А фактически его целью было украсть деньги, выделенные на разработку карбонового бака.

Глаза врага: РФ произвела около 1 тыс. беспилотников «Орлан», позволяющих с неба наблюдать за украинскими силами / Фото: DR

К слову, они используют фактически две бутылки. Первая — это простая пластиковая пятилитровая бутыль, раздутая из специальной заводской заготовки. А вторая, не раздутая, используется как горловина. Причем, крышечки такие красивенькие, разные — черные, красные, как у Кока-колы. Насчет красивенькие, конечно, сарказм. В последних версиях они уже стали заказывать специальные канистры, а вот вторая бутылка-горловина никуда не делась.

— Вы как-то рассказывали об оптическом прицеле с матрицей на снайперскую винтовку. Он тоже зарубежного производства?

— Скорее всего, Lynred. Там тоже интересный момент — аккумуляторы к этому прицелу комплектовались российским зарядным устройством размером с кирпич. При том, что на рынке уже много лет их выпускают в размерах спичечного коробка.

— Какие еще неожиданные зарубежные комплектующие вы находили в российской технике?

— В «Орлане» стоит японский мотор Saito. В прицеле для снайперской винтовки, о котором мы говорили, бинокли для определения координат и передачи данных на компьютер используется вай-фай модуль с Алиэкспресс — дешевенький и самый простенький.

— Но какой-то прогресс в военных технологиях у россиян есть?

— Для них прогресс — это сделать хоть что-то нормально. Речь не идет об инновациях.

— Можно ли сказать, что российская коррупция — это наш союзник?

— Думаю, что идет битва коррупций. У кого ее уровень ниже, тот и победит.

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