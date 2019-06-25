Опрос: Почти половина украинцев поддерживает автономию оккупированного Донбасса Сегодня, 14:12 916 Цей матеріал також доступний українською donjetsk.com Почти половина украинцев за автономию оккупированного Донбасса donjetsk.com

Почти половина жителей Украины готова поддержать решение о предоставлении автономии в составе Украины оккупированным территориям Донбасса ради прекращения боевых действий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг с 13 по 21 июня, сообщает Интерфакс-Украина.



Данные опросы свидетельствуют, что 49,5% респондентов поддержали бы автономию (скорее поддержали бы — 29,1% опрошенных и точно поддержали бы — 20,4%).

При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов (точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%). Затруднились ответить на вопрос 19,8%.