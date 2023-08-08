Номерные знаки авто: теперь водители могут воспользоваться новой онлайн-услугой

8 августа, 11:04
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В Украине можно забронировать желаемый номер автомобиля (Фото:Укравтопром)

В Украине можно забронировать желаемый номер автомобиля (Фото:Укравтопром)

В Украине заработала новая сервисная услуга, которая позволяет гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как забронировать желаемый номерной знак автомобиля

Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Но есть важное условие — на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

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Воспользоваться такой услугой можно через Электронный кабинет водителя.

Бронирование действует в течение 10 календарных дней, а после завершения этого срока заказ отменяется автоматически.

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Правительство запретило буквы Z и V на автономерах

Украинский Кабмин запретил заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с войной рф в Украине.

Отныне под запрет попадают буквы Z и V, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику российского вторжения. То есть, не допускается использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф.

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил рф.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Машина Автомобиль МВД Украины Услуга Номер

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