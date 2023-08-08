Номерные знаки авто: теперь водители могут воспользоваться новой онлайн-услугой 8 августа, 11:04 В Украине можно забронировать желаемый номер автомобиля (Фото:Укравтопром)

В Украине заработала новая сервисная услуга, которая позволяет гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как забронировать желаемый номерной знак автомобиля

Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Но есть важное условие — на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

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Воспользоваться такой услугой можно через Электронный кабинет водителя.

Бронирование действует в течение 10 календарных дней, а после завершения этого срока заказ отменяется автоматически.

Правительство запретило буквы Z и V на автономерах

Украинский Кабмин запретил заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с войной рф в Украине.

Отныне под запрет попадают буквы Z и V, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику российского вторжения. То есть, не допускается использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф.

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил рф.