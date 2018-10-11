Автомобильный протест против цен на топливо. Повлияет ли это на законодательство

В Киеве прошла масштабная акция общественной организации АвтоЕвроСила с требованием снизить стоимость горючего. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Какой ответ получили

Активисты заблокировали улицу Грушевского в правительственном квартале, а также движение по улице Богатырской и на проспекте Победы.

Участники акции требовали снизить стоимость топлива до уровня весны этого года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к украинской валюте.

Как рассказал один из соучредителей АвтоЕвроСилы Александр Чернявский, к митингующим вышел представитель Кабинета Министров и предложил, чтобы представители организации провели переговоры с участниками рынка горючего и разработали предложения по изменению цен на бензин.

"К нам вышел представитель премьер-министра и предложил следующее: вы вместе с игроками нефтяного рынка делаете предложения для Кабмина, какие вы видите пути решения вопроса. Это не наша работа", - сказал Чернявский.

Цены

За последние два месяца цены на бензин стремительно выросли в среднем на 3 грн за один литр. Сегодня средняя цена на бензин А-92 превышает 32 грн за литр, на А-95 - 33 грн, на А-95 34 грн, стоимость дизтоплива составляет 31 грн за соответствующее количество горючего.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики народный депутат от БПП Нина Южанина отметила, что подход к формированию акцизов вряд ли будет изменено. Она отметила, что в комитет не подавали никаких законодательных инициатив по этому поводу.

Она отметила, что, несмотря на кризис банковского сектора и другие экономические проблемы, сейчас готовятся определенные налоговые послабления, среди них и налог на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль.

Падение гривны

Повышение цен на топливо связано с повышением цены нефти на мировых рынках, а также - падением национальной валюты, отметил президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов. Он отметил, что в сентябре Антимонопольный комитет не обнаружил сговора операторов нефтяного рынка по увеличению стоимости горючего.

Косянчук отметил, что в странах ЕС акцизы на стоимость бензина еще больше, чем в Украине. Однако если европейцы тратят до 15% своего дохода на топливо, то украинцы - до 60%. Поэтому, по мнению эксперта, налоги на топливо в Украине действительно можно было бы снизить.