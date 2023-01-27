Вместо обозначения региона. Кто сможет воспользоваться новыми автомобильными номерами в Украине 27 января, 18:05 Новые правила оформления автомобильных номеров — что известно (Фото:candy18 / depositphotos)

Правительство изменило требования для оформления государственных номерных знаков транспортных средств в Украине.

Приказ Министерства внутренних дел Украины № 814 об Изменениях к Требованиям к государственным номерным знакам транспортных средств предусматривает, что на номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение ДІЯ вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать новые обозначения.

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На знаках, принадлежащих транспортным средствам, зарегистрированным на основании договора, заключенного в соответствии с пунктом 81 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автотранспорта вместо буквосоединений, показывающих административно-территориальную принадлежность места регистрации транспорта, будут указывать буквы:

«ED», «DC» ― для авто, оформленных с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

«DI», «PD» ― для авто, оформленных через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала ДІЯ.

Напомним, что с 2020 года владельцы электромобилей в Украине по желанию могут закреплять при регистрации авто «зеленые» номерные знаки с латинскими буквами и цифрами.

В общем, они свидетельствуют о полной экологичности автомобиля. Тем не менее, владельцы таких номеров смогут позже получить дополнительные льготы:

бесплатная стоянка на местах зарядки электромобилей;

въезд в экологически чистые районы;

движение полосами общественного транспорта.

Какие номера присваиваются в Украине сейчас можно увидеть в приложениях к требованиям.