Вместо обозначения региона. Кто сможет воспользоваться новыми автомобильными номерами в Украине

27 января, 18:05
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Новые правила оформления автомобильных номеров — что известно (Фото:candy18 / depositphotos)

Новые правила оформления автомобильных номеров — что известно (Фото:candy18 / depositphotos)

Правительство изменило требования для оформления государственных номерных знаков транспортных средств в Украине.

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Приказ Министерства внутренних дел Украины № 814 об Изменениях к Требованиям к государственным номерным знакам транспортных средств предусматривает, что на номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение ДІЯ вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать новые обозначения.

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На знаках, принадлежащих транспортным средствам, зарегистрированным на основании договора, заключенного в соответствии с пунктом 81 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автотранспорта вместо буквосоединений, показывающих административно-территориальную принадлежность места регистрации транспорта, будут указывать буквы:

  • «ED», «DC» ― для авто, оформленных с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
  • «DI», «PD» ― для авто, оформленных через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала ДІЯ.
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Напомним, что с 2020 года владельцы электромобилей в Украине по желанию могут закреплять при регистрации авто «зеленые» номерные знаки с латинскими буквами и цифрами.

В общем, они свидетельствуют о полной экологичности автомобиля. Тем не менее, владельцы таких номеров смогут позже получить дополнительные льготы:

  • бесплатная стоянка на местах зарядки электромобилей;
  • въезд в экологически чистые районы;
  • движение полосами общественного транспорта.

Какие номера присваиваются в Украине сейчас можно увидеть в приложениях к требованиям.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Машина Автомобиль Техосмотр Номер

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