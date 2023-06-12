ГБР передало арестованные автомобили родственников Медведчука и Козака на нужды ВСУ 12 июня, 14:21 Автомобили, которые передали на нужды ВСУ (Фото:ГБР)

Сотредники Государственного бюро расследований передали ВСУ 17 автомобилей семей экс-депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, стоимость которых составляет 1,1 млн долларов.



Об этом сообщает ГБР.

17 автомобилей, а именно 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника, передали на нужды одной из бригад ВСУ. Эти авто принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака.

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ГБР напоминает, что родственники Медведчука и Козака причастны к финансированию вооруженной агрессии против Украины, а также фигурируют в уголовном производстве по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области. В рамках этого производства в апреле 2022 года ГБР наложило арест на автомобили. Работники бюро добились того, чтобы эти машины попали в ВСУ.

В июле 2022 года после наложения ареста правоохранители передали на нужды ВСУ самолет и вертолет, которые принадлежали семье Медведчука.