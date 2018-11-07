Автомобили на еврономерах заблокировали центр Киева: город остановился в пробках

В центре Киева митингуют владельцы авто на еврономерах

Утром в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале.

Как сообщает Информатор, машины митингующих выстроились от Европейской площади до улицы Грушевского, движение в центре города затруднено.

Участники акции съехались в столицу из разных областей. Они требуют снизить акциз на растаможку иностранных автомобилей и уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Пробки образовались на улицах Грушевского, Институтской, Крещатик, Парковой дороге. Стоит бульвар Шевченко, проспект Победы, улица Жилянская и Черновола.

В связи с масштабной акцией ограничено движение двух автобусов: с 06:10 перекрыто движение автобусов маршрутов №24 и №62 по улице Грушевского. Движение автобусов организовано на двух участках: Ботанический сад, музей Второй мировой войны, станция метро Арсенальная; Контрактовая площадь, Железнодорожный вокзал Центральный, Европейская площадь.

Ранее сообщалось, что автомобилисты, которые осуществляют пассажирские перевозки, заблокировали проезд около Министерства инфраструктуры.