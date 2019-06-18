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Автомобиль съехал в канал: в Херсонской области в результате ДТП погибли три человека

Сегодня, 09:14
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Автомобиль съехал в канал: в Херсонской области в результате ДТП погибли три человека - фото

Национальная полиция

Иллюстративное фото

В Херсонской области вблизи села Магдалиновка Чаплинского района произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди погибших — двое детей.

По информации спасателей, водитель легкового автомобиля съехал в Перекопский канал.

Как отмечается, тела всех погибших подняли из воды.

По данным областной полиции, мать двух погибших детей сообщила правоохранителям о пропаже своих сыновей.

По словам женщины, дети уехали на автомобиле вместе с 35-летним соседом в сельский магазин.

Как впоследствии родителям рассказали односельчане, сделав покупки, мужчина с детьми сели снова в машину и поехали в неизвестном направлении. Родные самостоятельно пытались разыскать детей, однако им это не удалось, после чего они позвонили в полицию.

По словам начальника полиции Херсонской области, на поиски пропавших был задействован 31 сотрудник полиции и три автопатруля, работники службы по чрезвычайным ситуациям. Также присоединились 25 местных жителей.

Через 17 часов поисков недалеко от соседнего населенного пункта работники полиции заметили на почве следы от колес легкового автомобиля, которые вели в оросительный магистральный канал. Во время его обследования на глубине около 5 метров был обнаружен автомобиль, на котором уехали разыскиваемые. Окна машины были открыты, а салон без пассажиров. Входе дальнейшего обследования акватории дети и мужчина были найдены в воде без признаков жизни.

Теги:   Херсонская область ДТП

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