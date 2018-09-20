20 сентября 2018, четверг

Автомобиль начальника полиции Прикарпатья насмерть сбил велосипедиста

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Ивано-Франковской области служебный автомобиль начальника областной полиции насмерть сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть дороги.

Как сообщили в местной полиции, ДТП произошло в пгт Перегинск Рожнятовского района.

В полиции отметили, что начальник областной полиции Владимир Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира. Водителя авто на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Расследование проводится прокуратурой области при участии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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