Автомобиль начальника полиции Прикарпатья насмерть сбил велосипедиста

В Ивано-Франковской области служебный автомобиль начальника областной полиции насмерть сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть дороги.
Как сообщили в местной полиции, ДТП произошло в пгт Перегинск Рожнятовского района.
В полиции отметили, что начальник областной полиции Владимир Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира. Водителя авто на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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Расследование проводится прокуратурой области при участии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
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