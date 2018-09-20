Автомобиль начальника полиции Прикарпатья насмерть сбил велосипедиста

В Ивано-Франковской области служебный автомобиль начальника областной полиции насмерть сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть дороги.

Как сообщили в местной полиции, ДТП произошло в пгт Перегинск Рожнятовского района.

В полиции отметили, что начальник областной полиции Владимир Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира. Водителя авто на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Смотрите также В центре Киева автомобиль сбил полицейского-мотоциклиста

Расследование проводится прокуратурой области при участии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.