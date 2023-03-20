Опыт западных стран. В Украине хотят обновить порядок продажи подержанных автомобилей — что предполагается законопроектом 20 марта, 15:01 Порядок продажи подержанных автомобилей (Фото:oneinchpunch/depositphotos)

Авторы законопроекта указывают, что такой порядок действует в развитых западных странах, где автодилеры без каких-либо ограничений могут скупать подержанные автомобили.

В Верховной Раде от 06.03.2023 зарегистрирован законопроект № 9083 О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. Он должен обеспечить прозрачность ведения бизнеса в сфере торговли подержанными транспортными средствами (ТС), упрощение государственных бюрократических процедур, защита прав продавцов и покупателей.

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Что предполагает законопроект

Законопроектом предлагают освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю ТС и их составными частями, имеющими идентификационные номера, и поставленные на учет в Главном сервисном центре МВД, от обязанности перерегистрировать на себя подержанные ТС, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям.

Также предполагается освободить таких лиц от обязанности подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о взятии на военный учет (снятие с военного учета) применяемых ТС, приобретенных для дальнейшей продажи.

Авторы проекта, среди которых нардепы Д. Гетманцев и Я. Железняк, говорят, что данные правила продажи подержанных автомобилей действуют в развитых западных странах, где автодилеры без каких-либо ограничений могут скупать подержанные автомобили для последующей продажи без их государственной перерегистрации на себя. Такие авто регистрируют уже на конечного покупателя.