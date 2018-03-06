Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пенсионера. У пострадавшего может быть инфаркт

Автомобиль из кортежа сбил мужчину 1930 года рождения, вышедшего на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика

6 марта 2018 года автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил в центре Киева 87-летнего пенсионера. Его сын рассказал СМИ, что у пострадавшего может быть инфаркт.

НВ собрало все подробности происшествия.

Как произошло ДТП с кортежем Порошенко: фото и видео

Инцидент произошел на углу улиц Институтская и Шелковичная около 12:00. В полиции сообщили, что мужчина 1930 года рождения внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика и его сбил служебный полицейский автомобиль марки Volkswagen.

Находившиеся в нем правоохранители оказали пенсионеру первую помощь и вызвали врачей. По предварительным данным медиков, пострадавший получил перелом ноги и сотрясение мозга.

В интернете сразу же появились фото и видео происшествия.

Интернет-сообщество Киев Оперативный сообщило на своей странице в Facebook, что, по словам свидетелей, сбивший пенсионера автомобиль двигался со скоростью не меньше 80 км/ч.

В то же время, интернет-сообщество dtp.kiev.ua подчеркивает, что если бы автомобиль двигался с такой скоростью, пострадавший бы погиб, а на записи видно, что скорость около 30 км/ч.

Комментарии пресс-секретаря Порошенко и Авакова

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. По его словам, Порошенко сожалеет о случившемся.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", – заявил Цеголко на своей странице в Facebook.

В то же время, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил СМИ, что пострадавший пенсионер пришел в себя и признал, что сам нарушил правила.

При этом полиция открыла уголовное производство по факту ДТП – следствие должно установить скорость, с которой двигался автомобиль перед тем, как сбить пострадавшего.

Сын пострадавшего: если не подтвердятся опасения об инфаркте, будут делать операцию

Сын пострадавшего пенсионера рассказал ТСН, что мужчина живет недалеко от перекрестка в центре столицы, где произошло ДТП. После него он попал в больницу с тяжелым переломом голени левой ноги и нуждается в операции.

В то же время, врачи опасаются, что у пострадавшего может быть инфаркт. Если эти опасения не подтвердятся, пенсионера прооперируют в ближайшее время. Сын пострадавшего также рассказал, что его отец не помнит происшествия.

Один из врачей больницы, в которую доставили пенсионера, сообщил СМИ, что сейчас он находится в реанимации.

По словам врача, пациента доставили в 12:45 и операцию ему еще не делали. Прогнозов по его выздоровлению врачи пока не дают.

НВ