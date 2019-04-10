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Автомайдан опроверг участие в "фейковой акции" под офисом Зеленского

Сегодня, 18:13
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Автомайдан опроверг участие в "фейковой акции" под офисом Зеленского - фото

скрин видео Зеленский - слуга Народа / Youtube

Активисты прибыли на авто с символикой Автомайдана

Общественная организация Автомайдан заявила, что ее активисты не участвовали в акции под стенами офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в центре Киева.

"Официально заявляем, что Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении в Facebook.

Один из лидеров Автомайдана Алексей Гриценко заявил, что имя антикоррупционного движения использовали в политических целях и в интересах действующего президента Петра Порошенко.

"Такие люди, как Сергей Коба, Юрий Зозуля, которые есть в черном списке нашей организации, и которые организовали это действие, очень близки к мэру Киева Виталия Кличко и действуют сейчас исключительно в интересах Петра Порошенко", - рассказал он.

Напомним, что 10 апреля под офис Владимира Зеленского в Киеве прибыли активисты с символикой Автомайдана.

В штабе шоумена отметили, что автомайдановцы приехали, чтобы пригласить шоумена на сдачу анализов на НСК Олимпийский. Акцию сопровождали полицейские.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Автомайдан

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