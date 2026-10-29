Автоматизированные турели в рамках частной системы ПВО уже сбили более 60 российских дронов (Фото: Сергей Окунев / NV)

Автоматизированные турели, работающие в рамках частной системы противовоздушной обороны , уже уничтожили более 60 российских воздушных целей. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Эти турели сбивают, в частности, российские реактивные беспилотники Бандероль и дроны Герань-5.

Эти системы состоят на вооружении Воздушных сил ВСУ. Только за последний месяц они уничтожили десятки беспилотников над Киевом.

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В Минобороны подчеркнули, что такие результаты доказывают эффективность новых украинских разработок против воздушных угроз.

«Новейшие украинские разработки способны эффективно противодействовать воздушным угрозам как на фронте, так и над городами, защищая критическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Привлекать бизнес к противовоздушной обороне в Украине начали в конце 2025 года. В ноябре Кабинет Министров утвердил экспериментальный порядок, согласно которому предприятия могут создавать собственные группы ПВО. Прежде всего речь идет об операторах критической инфраструктуры — компаниях, обеспечивающих работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер.

Уже в июне 2026 года в Минобороны сообщили, что разрешение на создание собственных групп ПВО получили 30 компаний, а часть из них успела сбить десятки вражеских дронов.