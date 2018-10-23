Автокран протаранил 17 автомобилей: в полиции рассказали подробности масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки

Правоохранители рассказали подробности масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, которое произошло утром 23 октября.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, автокран, у которого отказали тормоза, протаранил 17 припаркованных автомобилей.

В результате инцидента три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.

Сведения об аварии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.