23 октября 2018, вторник

Автокран протаранил 17 автомобилей: в полиции рассказали подробности масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки

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Автокран протаранил 17 авто на бульваре Леси Украинки

Автокран протаранил 17 авто на бульваре Леси Украинки

Правоохранители рассказали подробности масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, которое произошло утром 23 октября.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, автокран, у которого отказали тормоза, протаранил 17 припаркованных автомобилей.

В результате инцидента три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.

Сведения об аварии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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