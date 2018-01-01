Автокефалия. Из-за позиции Москвы Онуфрий потерял право на титул Киевского митрополита Сегодня, 20:47 45 Цей матеріал також доступний українською После избрания предстоятеля поместной церкви Онуфрия лишат титула митрополита Киевского

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 7 декабря запретил своим епископам и верующим участвовать в Объединительном соборе.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Письмо патриарха Варфоломея

На заседании Синода УПЦ МП отметили, что Вселенский патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви и утверждают, что Объединительный собор является незаконным.

После избрания предстоятеля поместной церкви Онуфрия лишат титула митрополита Киевского. Об этом говорится в письме патриарха Варфоломея, с которым он обратился к председателю УПЦ Московского патриархата.

Неофициальный перевод этого документа сделал и опубликовал на своей странице в Facebook митрополит Александр Драбинко. В нем отмечается, что Онуфрий носит титул митрополита Киевского, нарушая каноны.

Онуфрий носит титул митрополита Киевского, нарушая каноны.

В документе сказано, что когда в XVII-м веке Киевскую митрополию временно передали под управление Москвы, было требование, чтобы митрополиты Киевские поминали в первую очередь Вселенского патриарха как своего руководителя. Из-за нарушения этого условия Онуфрий не может носить титул митрополита Киевского. Варфоломей также попросил Онуфрия и иерархию Московского патриархата общаться с предстоятелем УПЦ КП Филаретом и главой автокефальной церкви Макарием, поскольку они были в полной мере восстановлены в сане. При этом Онуфрию разрешено участвовать в выборах главы новой Украинской автокефальной церкви.

Как пояснил митрополит Александр (Драбинко) в интервью НВ, аналогичные письма получили также предстоятели других церквей.

"Константинополь на сегодняшний день признает Украину своей канонической территорией, а епископов, принадлежащих к другим юрисдикциям, считает епископами Константинопольского патриаршего престола. Поэтому и обращение - это своеобразное благословение собраться и провести учредительный собор, который изберет нового предстоятеля Украинской церкви. Такое обращение поступило и к митрополиту Онуфрию", - заявил митрополит Александр (Драбинко).

Как сообщали российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Союза православных журналистов, Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху приглашение на Объединительный собор без ответа. Отмечалось, что таким образом намерены поступить и другие архиереи Московского патриархата

Как будет происходить Объединительный собор

В соборе примут участие более 40-ка архиереев Киевского патриархата, три или четыре из Московского патриархата, и 12 из Автокефальной церкви. Об этом заявил предстоятель церкви Киевского патриархата Филарет во время визита в Чернигов.

"Это архиерейский собор. Будут участвовать архиереи Киевского патриархата, их более 40. 12 архиереев Автокефальной церкви. И три или четыре архиерея Московского патриархата. Вот у вас ум есть - посчитайте, чья сила будет на соборе", - сказал Филарет.

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Представители Московского патриархата, которые уже давно выразили желание присутствовать на соборе, вряд ли откажутся от своего решения, - отметил в интервью НВ религиовед Вячеслав Горшков. Он сказал, что у одного из иерархов Киевского патриархата действительно наибольшие шансы стать предстоятелем новой церкви.

Однако он не исключил, что священнослужители УПЦ КП могут проголосовать за кандидата из другой церкви, если он будет приемлемым для них. Горшков подчеркнул, что многое зависит от того, каким будет устав поместной церкви. Если в качестве примера примут греческий образец, когда состав синода избирается лишь на некоторое время, а затем происходят ротации, будет не так важно, кто станет предстоятелем.

Представители Московского патриархата, которые уже давно выразили желание присутствовать на соборе, вряд ли откажутся от своего решения

"Я убежден, что будут. Тем более, что те, которые изначально говорили, что они собираются на этот собор, прекрасно понимали, чем это может обернуться, что не будет никакой поддержки от церковных властей. Поэтому фактически они выступают в роли таких себе церковных диссидентов. Это их сознательный выбор. И я думаю, что есть и многочисленная группа верующих, которые поддержат такую ​​позицию и такую ​​отвагу", - говорит Горшков.

Напомним, на официальном сайте УПЦ МП сообщается, что наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Владимир попросил президента Петра Порошенко о заступничестве. В своем обращении митрополит отметил, что Порошенко, как и его отец, посещал Почаевскую лавру. Однако митрополит отмечает, что Порошенко изменил свое отношение к Украинской православной церкви Московского патриархата и Почаевской лавре. Архипастырь отметил, что Почаевская лавра начала переживать давление со стороны различных властных структур после того, как священники УПЦ МП отказались встретиться с президентом. Владимир попросил Порошенко поспособствовать прекращению давления на лавру со стороны органов государственной власти.