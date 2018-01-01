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Автокефалия для Украины. УГКЦ поддержала проведение Объединительного собора в Киеве

Сегодня, 14:45
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Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав прокомментировал предстоящий Объединительный собор в Киеве, на котором будет избран предстоятель поместной Украинской православной церкви.

В Черновцах глава УГКЦ сказал, что в ближайшую неделю в жизни православных состоится особое событие, за которое греко-католики  будут молиться.

"На следующей неделе, в субботу, состоится Объединительный собор у наших украинских православных братьев. Хотя мы не участвуем, как греко-католики, во внутренних делах православного сообщества Украины, но нам не безразлично, как живут наши братья. Мы обещали, что будем за них молиться", - цитирует Святослава пресс-служба УГКЦ.

Архиепископ Святослав добавил, что православные должны почувствовать, что греко-католики - "их единокровные братья, родом из той же крестильной купели равноапостольного князя Владимира".

Глава УГКЦ о решении Вселенского патриархата: Это эпохальное событие

6 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

Теги:   Автокефалия УГКЦ Украинская православная церковь

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