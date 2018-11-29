Автокефалия для Украинской церкви: в Стамбуле завершился синод Вселенского патриархата

В четверг, 29 ноября, в Стамбуле завершилось заседание синода Вселенского патриархата, на котором должны были окончательно определиться с решением о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, а также назначить дату Объединительного собора церквей.
Как сообщает Укринформ, обнародование пресс-релиза по итогам синода в Стамбуле ожидается в течение нескольких часов.
"Еще потребуется некоторое время, чтобы подготовить пресс-релиз по результатам заседания и сделать перевод, поэтому нужно еще подождать", - сказали источники издания в патриархии.
Напомним, заседание синода Вселенского патриархата началось 27 ноября. На нем присутствовал представитель Украины - заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко.
Ранее Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор украинских православных церквей состоится в декабре 2018 года.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на Объединительном соборе.
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