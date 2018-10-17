Автокефалия для Украинской церкви: глава УАПЦ Макарий рассказал о спорах с Филаретом

Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий (Малетич) заявил о спорах с предстоятелем УПЦ КП Филаретом о будущем объединительном соборе.

В интервью телеканалу ZIK Макарий рассказал, что ему не удается договориться с Филаретом о будущем объединении церквей.

"Когда мы встретились, то патриарх обратился ко мне, что надо собор собирать. Я говорю: "Ваше святейшество, собор собирать - не не устава". А он говорит: "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав"."Нет, - говорит, - мой будет устав", - отметил он.

Кроме того, по словам предстоятеля УАПЦ, также не удается прийти к согласию и относительно названия будущей украинской церкви.

"Второй вопрос - какое название будет. (Филарет говорит - ред.): "Название уже есть". Все должны присоединиться к этому названию, которое существует сейчас, и возглавляет его патриарх. Третий вопрос, какой статус или какая модель. Когда я сказал, может быть митрополичья или патриаршая - надо знать. А он со злобой сказал, что не будет, будет патриаршая. А экзархи ничего не говорят", - сказал Макарий.

Он также добавил, что название для объединенной украинской церкви, возможно, готовит Вселенский патриарх.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.