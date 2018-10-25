Автокефалия для Украинской церкви: Филарет призвал главу УАПЦ Макария решить все споры на Соборе

Вопросы, которые поднимает митрополит Макарий, будут решены на архиерейском соборе, заявил Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ответил на заявления главы Украинской автокефальной церкви Макария о разногласиях между церковью относительно устава и названия единой поместной церкви.

В интервью Украинскому радио Филарет заявил, что все спорные вопросы объединения в Украинскую православную церковь следует решать открыто на Соборе архиереев.

"Все эти вопросы, которые поднимает митрополит Макарий, - все они будут решены на архиерейском Соборе... Там будет и объединение, там будет и избран предстоятель, там будет и принят устав. И все это будет проходить открыто, с участием всех архиереев - как Киевского патриархата, так и Московского патриархата и Автокефальной церкви", - сказал он.

Патриарх надеется, что Собор состоится в ближайшее время, однако конкретную дату назвать не смог.

Ранее глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий рассказал, что ему не удается договориться с Филаретом о будущем объединении церквей.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.