Автокефалия для Украинской церкви: Филарет призвал главу УАПЦ Макария решить все споры на Соборе

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ответил на заявления главы Украинской автокефальной церкви Макария о разногласиях между церковью относительно устава и названия единой поместной церкви.
В интервью Украинскому радио Филарет заявил, что все спорные вопросы объединения в Украинскую православную церковь следует решать открыто на Соборе архиереев.
"Все эти вопросы, которые поднимает митрополит Макарий, - все они будут решены на архиерейском Соборе... Там будет и объединение, там будет и избран предстоятель, там будет и принят устав. И все это будет проходить открыто, с участием всех архиереев - как Киевского патриархата, так и Московского патриархата и Автокефальной церкви", - сказал он.
Патриарх надеется, что Собор состоится в ближайшее время, однако конкретную дату назвать не смог.
Ранее глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий рассказал, что ему не удается договориться с Филаретом о будущем объединении церквей.
Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.
По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.
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