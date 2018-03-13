Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел

Во вторник, 13 марта, автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и грузовик компании Вода Донбасса, доставлявший обеззараживающие реагенты на станцию, попали под обстрелы на Донбассе.

Как сообщили в компании, грузовик КамАЗ попал под обстрел по дороге с фильтровальной станции.

Позже были обстреляны "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В результате в автобусе выбиты стекла.

В результате обстрелов никто из сотрудников не пострадал.

Напомним, что 12 марта на Донбассе попал под обстрел автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

С Донецкой фильтровальной станции питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.