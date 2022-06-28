Автобус медбатальона Госпитальеры столкнулся с военным грузовиком, погибла волонтер 28 июня, 16:52 Автобус госпитальеров попал в ДТП (Фото:Яна Зинкевич / Facebook)

Во вторник, 28 июня, автобус медицинского батальона Госпитальеры столкнулся с военным грузовиком. Погибла волонтер, есть пострадавшие.

Об этом сообщает командир батальона, народный депутат Яна Зинкевич.

По ее информации, в результате ДТП погибла волонтер, проживавшая в Австрии, но вернувшаяся в Украину спасать раненых.

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«К сожалению, в нашей семье Госпитальеров произошло страшное горе. Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КамАЗом. Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью. Последние годы она проживала и имела семью в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых» — написала Зинкевич.

Погибшая в ДТП Австрийка / Фото: Яна Зинкевич / Facebook

Остальные члены экипажа имеют ранения разной степени тяжести и находятся в больницах.

«Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности. Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анестезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени», — уточнила она.

По ее словам, микроавтобус госпитальеров столкнулся с военным КрАЗом, у которого пробилось колесо. Грузовик стоял на дороге без осветительных знаков.

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