Кареты скорой помощи от сети аптек «Подорожник» отправляются во все уголки страны! 5 мая, 09:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською сеть аптек «Подорожник»

О ходе проекта «Ambulance для ВСУ», в рамках которого крупнейшая сеть аптек Украины закупает кареты скорой помощи для украинской армии, Экономической правде рассказывает Ольга Гречко, руководитель отдела внешних коммуникаций аптек "Подорожник".

Фото: сеть аптек «Путешественник»

Проект «Ambulance для ВСУ» продолжается больше месяца, а именно с 22.03.2022 г. Согласно условий этой благотворительной инициативы с каждого чека мы отчисляем 1 грн (с прибыли компании) на кареты скорой помощи для МЕДсил ВСУ. На сегодня сеть аптек «Подорожник» перечислила на медтранспорт почти 6 000 000 грн и уже приобрела 11 авто.

На старте проекта нас часто упрекали, что 1 грн — это слишком мало. Что нам не удастся купить и одной кареты с такими незначительными отчислениями. Однако, мы знали, что это не так. Те, кто говорили это, просто не имел понятия о масштабах нашей компании.

Во-первых, аптеки под брендами «Подорожник», «БАМ», «Ощад аптека», принимающие участие в этом благотворительном проекте, на сегодняшний день — крупнейшая сеть на территории Украины. Наши аптеки ежендневно посещают сотни тысяч украинцев, которые доверяют нам десятки лет и ни одна война этого не изменит. Мы каждый день открываем двери более 1 270 аптек в большинстве неоккупированных городов Украины, а также там, где война оставила хотя бы маленький шанс предоставлять фармопеку населению. Кроме того, перед запуском проекта мы опрашивали население и понимали, что 99,9% покупателей положительно восприняли идею закупки медтранспорта для ВСУ и готовы были «проголосовать» за это своей «гривней».

Коллектив аптек также инициативно поддержал проект. В первые недели войны все ресурсы компании были направлены на то, чтобы отстроить уничтоженную логистику, доставить лекарства туда, где были разрушены аптеки. Найти персонал вместо перемещенных, мобилизованных работников. Приятно, что в это время представители фармотрасли сплотились. Мы помогали логистическим компаниям с доставкой, транспортом. Занимались сортировкой лекарств на складах дистрибьюторов. Работы было много. Из-за постоянного стресса среди сотрудников было напряжение, а порой и паника… А когда же мы начали закупать кареты скорой помощи, то у работников появилась дополнительная мотивация, ведь одна гривня из каждой качественной фармконсультации начала работать на жизнь не только в тылу, а и на поле боя!

Фото: сеть аптек «Путешественник»

Ольга Мироненкова, заведующая аптекой: «Очень приятно ощущать, что твоя работа напрямую влияет на исход войны. Каждый вечер уже на подсознательном уровне, подсчитываю, сколько денег наша аптека передала на кареты скорой помощи сегодня. Покупатели тоже поддерживают нас. Многие спрашивают: „как дополнительно передать средства на кареты?“. У нас в районе уже своя маленькая команда фармацевтов и покупателей, активно распространяющих информацию об этой благотворительной миссии нашей аптеки. Не забуду одну женщину, ей лет 65… Она сказала, что пришла в нашу аптеку с далекой улицы, чтобы купить именно у нас лекарство и поддержать армию. Рассказала, что она переселенка, ее дочь за границей, сына убили. Поэтому она хочет, что бы как можно больше солдат доехали в больницы и вернулись в свои семьи живыми. Ради этого она готова идти на своих больный ногах дополнительный километр…».

Но миссия проекта «Ambulance для ВСУ» не только в прямой закупке скорых нашей компанией. Еще мы выступили как официальный представитель МЕДсил ВСУ в Европе и Украине. Ведь во время войны нашим защитникам сложно активно заниматься поиском автомобилей из-за нехватки времени и ресурсов.

Фото: сеть аптек «Путешественник»

Им трудно достучаться в условиях анонимности до крупных государственных медучреждений за рубежом о потребности в авто, которая на сегодняшний день колоссальна — 200 единиц! Так что и эту функцию мы взяли на себя! Нами было сформировано и разослано большое количество официальных обращений, опубликована масса пресс-релизов, статей, постов. Мы обратились в медицинские учреждения, к журналистам, в редакции международных и украинских СМИ, чтобы в каждой европейской стране знали о вопиющей ситуации с медицинским транспортом в Украине. Мы не могли допустить, чтобы наши войска несли потери среди раненых просто из-за отсутствия спецтранспорта.

Еще одна проблема в том, что за границей часто инициативные группы людей хотят помочь, однако не знают, как это сделать. После публикаций вышли на связь иностранцы из Испании, Италии, Англии, Польши, Америки, Германии, Швейцарии с предложениями по поиску, ремонту, оценке, доставке, заправке авто, пересылке гуманитарной помощи. Также среди благотворителей есть определенное недоверие из-за нехватки информации. Часто они боятся передать авто кому-либо, хотят сотрудничать с крупными, публичными компаниями или напрямую передавать авто ВСУ. Поэтому нередко мы выступали как гаранты, посредники между международными волонтерами, госструктурами и военными, больницами, Красным Крестом и т. д.

Фото: сеть аптек «Путешественник»

Игорь Гайзер, руководитель отдела автотранспорта сети аптек «Подорожник»: «За это время мы с командой нашли и передали ВСУ и другим военным подразделениям 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Это сложное и очень ответственное дело. Мы понимаем, что от технического состояния автомобиля напрямую зависят жизни большого количества людей. Поэтому до передачи любая машина отправляется на СТО. В сжатые сроки авто проверяются высококвалифицированными специалистами, при необходимости ремонтируется, и только затем отправляется в столицу. После снятия налогов на растаможку процесс доставки авто очень усложнился. Иногда приходилось проводить на границе до 15 часов. Радует то, что эта ситуация изменилась, поскольку машин нужно много, а времени очень мало. Каждый час на границе — это спасенная жизнь на фронте, или потерянная… Поэтому мы все должны приложить максимум усилий для спасения жизней и сделать свой маленький вклад в нашу общую великую Победу».

За время войны сеть аптек «Подорожник» передала ВСУ и другим военным подразделениям уже 11 автомобилей. Передача карет скорой помощи осуществляется в столице, а затем авто распределяются ведомством между регионами.

На сегодняшний день эти авто уже спасают жизнь:

1 — воинская часть А2802, г. Николаев

1 — воинская часть А3719, г. Яворов

1 — воинская часть А0222, г. Киев

1 — передана в воинскую часть А6175, г. Харьков

1 — передана в батальон спецназначения г. Северодонецка последние 4 кареты ожидают распределения в ближайшее время.

Фото: сеть аптек «Подорожник»

Евгений Дикий, украинский ученый, директор ГУ НАНЦ Главная — UAC: «Мы благодарны сети аптек „Подорожник“ за эту замечательную благотворительную инициативу, в которой и я принимаю участие как волонтер. Одну из машин я самостоятельно доставил в Харьков для военных, удерживающих оборону этого города-героя. Я знаю, что кроме скорых „Подорожник“ предоставляет еще и лекарства ВСУ, больницам, беженцам. Поэтому низкий поклон бизнесменам Украины, которые не только работают дальше в условиях войны, поддерживая экономику страны уплатой налогов, предоставляя рабочие места тысячам украинцев, а еще и находят возможность заниматься крупными гуманитарными проектами. Эти благие дела доказывают военным, что в них верят, что их поддерживают. И это дополнительный мотиватор и крылья для нашей армии!»

Фото: сеть аптек «Подорожник»

Проект «Ambulance для ВСУ» объединил многих инициативных людей по всему миру общей целью — ПОБЕДА Украины! Мы благодарны волонтерам, меценатам, звездам эстрады, спортсменам, ученым, церковным учреждениям, госслужащим и, безусловно, 6 755 работникам нашей компании за веру в наше общее дело!

На фото: украинские деятели культуры и спортсмены, поддержавшие проект «Ambulance для ВСУ»: певица Ирина Федишин, шоумен Егор Крутоголов. Спортсмены Дмитрий Иллюк и Виктор Легкодух.

Фото: сеть аптек «Подорожник»

Светлана П., представитель медсил ВСУ: «Мы благодарны компании ЧП „Соломия Сервис“ за предоставленные кареты скорой помощи. Это очень своевременная и важная поддержка для наших медицинских сил. Каждая машина — надежда на спасение. Впереди много работы, война за Украину еще не завершена. Ежедневно медсилы ВСУ сражаются за жизнь и здоровье раненых бойцов, и мы верим, что при поддержке наших волонтерских войск в тылу, бизнесменов и меценатов мы победим!».

ФАРМоборона страны держится на всех нас! Мы надежный тыл для нашей армии! Вместе победим!

« Ambulance для ВСУ» в качестве спонсора или волонтера — обращайтесь в сеть аптек « Подорожник»: Если вы хотите присоединиться к проектуAmbulance для ВСУ» в качестве спонсора или волонтера — обращайтесь в сеть аптекПодорожник»: pharmhelp@da.lviv.ua +38 067 784 07 44, Ольга Гречко

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